LAFORGE, Gaétan



À Boucherville, le 24 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gaétan Laforge, retraité d'Hydro-Québec, époux de Mme Louise Lussier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Monique, Jean (Annie Filiatrault), Daniel (Karyne Sauriol) et sa petite-fille Laura, sa soeur Micheline, son frère Michel (Francine), ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le dimanche 2 février de 14h à 18h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941