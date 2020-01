LOCAS, Yolande



À Montréal, le mercredi 15 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 83 ans, Yolande Locas.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Fernand (Thérèse), Pauline, Yvon (Alice) et Pierrette (Fabrice), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 31 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi de 14h à 17h.Les funérailles seront célébrées le samedi 1 février 2020 à 17h en la chapelle du complexe.