LEMIEUX, A. Roland



Résidant de Rosemère, le 24 janvier 2020 à l'âge de 74 ans est décédé M. A. Roland Lemieux, fils de feu J. Roland Lemieux et feu Françoise Lesieur et époux de Mme Louise Bissonnette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane (Chantale), Patricia (Yvan), ses petits-enfants, Philippe, Alexandre (Korina), Thomas, Jasmine et Maxim, son frère, Maxime (Manon), ses soeurs, Suzanne (Marc), Marie-Lili (Pierre), Hélène (Nicholas), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 31 janvier de 17h à 22h et samedi le 1er février dès 11h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.