BLANCHET, Jeannette



De Rosemère, le 26 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Jeannette Blanchet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Francine), Alain (Chantal), ses petits-enfants Marie-Chantale (Yvon), Dominique et Alexandre, ses soeurs Lise, Madeleine (André), Georgette et Thérèse, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QUÉBEC, J7A 3R8le samedi 1er février de 13h à 16h. Un dernier hommage sera tenu le jour même, au salon, dès 15h30.Si vous trouvez une photo imprimée qui rend témoignage du souvenir de Jeannette, la famille aimerait que vous la partagiez avec tous en ce moment d'hommage. Un tableau magnétique sera alors à votre disposition.