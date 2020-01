Lessard-de Laplante, Hélène



Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, à Terrebonne, le 14 janvier 2020, est décédée à l'âge de 72 ans et 2 mois, Hélène Lessard-de Laplante, veuve de Jacques de Laplante. Elle était la fille de feu Gertrude Baulne et de feu J. - René Lessard.Elle laisse dans le deuil sa soeur Francine Lessard (feu Serge Montplaisir), son petit-neveu William Lessard-Gobeille et sa mère Karine Gobeille, son beau-frère Louis-Marie Kimpton (feu Michèle de Laplante) ainsi que de nombreux parents et amis.Hélène était une enseignante émérite. Elle a enseigné pendant 33 ans à la Commission scolaire de Montréal (autrefois la CECM), principalement à l'école Paul Bruchési au niveau primaire. Elle était retraitée de l'enseignement depuis 2001.Parallèlement, elle a agi comme secrétaire au Journal des Berges pendant une vingtaine d'années jusqu'à la fermeture du journal en décembre 2011. Hélène a aussi agi comme bénévole pendant plusieurs années pour le concours du Prix d'Europe présenté par l'Académie de musique du Québec.Elle était retraitée depuis 8 ans.Hélène était le bonheur de la maison, elle en restera l'Ange gardien.La famille accueillera parents et amis le vendredi 31 janvier 2020 de 10h à 22h et le samedi 1 février 2020 de 9h à 11h au:LANORAIE, QC J0K 1EO450-887-2366, www.funeraire.caLes funérailles seront célébrées le samedi 1 février 2020 en l'église de Lanoraie à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière de Lanoraie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au concours du Prix d'Europe organisé par l'Académie de musique du Québec.