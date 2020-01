FORTIN, Georges



À Laval, le 27 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Georges Fortin, époux de feu Sylvane Ouellet et conjoint de feu Suzanne Lessard.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Jean-François), Élyse (Normand) et Isabelle (Réginald), ses petits-enfants Vincent, Éric, Léa, Benoit, Marc-Antoine, Aurélie et Alexya ainsi que ses soeurs Gabrielle, Suzanne, Françoise, Andrée (Guy Côté) et Pauline (Jean Bergeron), neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 1er février de 11h à 14h. Une cérémonie aura lieu à 14h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié.