QUEVILLON, Rollande



À Beauharnois, le 24 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Rollande Quevillon, épouse de feu Marcel Tessier.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Danièle), Jean-François (Josée), Magali (Benoit), ses petits-enfants: Guillaume, Myriam, Alexandre, Francis, Lydia, Joël, Véronique et Christiane ainsi que ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses frères: Jean-Guy Quevillon et Roger Quevillon, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, les rites funéraires seront célébrés en privé. Elle reposera ultérieurement au cimetière de Beauharnois.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200