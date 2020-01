Assommé par le décès de Kobe Bryant

Je laisse le hockey de côté, cette semaine, car je suis assommé par le décès tragique de Kobe Bryant. Ça vient me chercher pour plusieurs raisons, dont le fait que je suis moi-même pilote d’avion et d’hélicoptère.

Je suis un grand admirateur de Bryant, un athlète phénoménal, charismatique et apprécié de tous.

Il était connu partout dans le monde. Il parlait à des présidents, à des athlètes internationaux de tous les sports, à des artistes de renommée mondiale. Aujourd’hui, toute la planète est en deuil.

Ici, en Floride, je n’ai jamais vu autant de chandails des Lakers de Los Angeles, avec qui il a passé toute sa carrière. À la retraite depuis 2016, Bryant commençait sa deuxième vie, mais elle fut trop courte.

Il avait tellement à offrir et il venait même de gagner un Oscar. Il n’avait aucune limite à son potentiel.

Je suis aussi touché pour d’autres raisons. Il avait 41 ans et il est mort avec sa petite fille de 13 ans. J’ai 43 ans et j’ai une fille de 13 ans.

Il laisse dans le deuil les autres membres de sa famille, dont deux enfants en très bas âge, une petite fille de 7 mois et une autre de 3 ans. J’ai aussi une fille de 13 mois. Ça fait réfléchir.

Bryant adorait sa famille et il est mort en allant reconduire sa fille de 13 ans à un match de basketball.

Il s’était acheté un hélicoptère afin de pouvoir passer plus de temps avec sa famille, mais une imprudence irréparable a tout gâché.

Une promesse à ma famille

Il y a deux semaines, ma fille était avec moi alors que je pilotais. La semaine dernière, c’était au tour de mon frère et de mes deux neveux.

La même chose pourrait m’arriver, mais je ne veux pas mourir dans un accident d’avion avec des proches et en laisser d’autres en deuil.

Ma femme, Stéphanie, qui adore le basketball, et ma fille Romi m’ont apostrophé, dimanche, après avoir appris cette triste nouvelle. Je magasine présentement pour m’acheter un avion. « José, t’es sûr que tu veux faire ça ? » m’ont demandé Stéphanie et Romi.

Ça m’a refroidi, mais je vais probablement en acheter un quand même.

J’aime piloter. J’ai toutefois tiré quelques leçons de cet accident, qui aurait pu être facilement évité, et j’ai fait une promesse à ma famille, soit celle de ne jamais piloter lors de conditions difficiles comme celles qui prévalaient en Californie, dimanche.

Je ne piloterai jamais lorsque le plafond est sous les 1500 pieds. Pourquoi prendre des risques inutiles ? Qu’est-ce qui justifie de risquer sa vie ?

Le pilote avait le droit de s’envoler, mais si les hélicoptères de la police de Los Angeles étaient cloués au sol, pourquoi a-t-il volé ?

Les conditions étaient difficiles et le pilote a volé au-dessus de l’autoroute le plus longtemps possible avant de s’approcher des montagnes pour se rendre à sa destination.

Une imprudence fatale

C’était une imprudence de sa part. Est-ce que Bryant lui a mis de la pression pour décoller, en lui disant qu’il fallait absolument se rendre au match ?

Ça doit être difficile de dire non à son patron, surtout quand c’est Kobe Bryant, mais au bout du compte, la décision finale de voler ou non appartient toujours au pilote.

J’ai décidé que je ne décollerai jamais si je ne suis pas à l’aise. J’ai obtenu mon permis de pilote d’hélicoptère lorsque j’étais au Colorado, et celui de pilote d’avions à hélices en Floride, il y a deux ans. Ces permis te limitent à voler lors de conditions où tu as toujours un contact visuel avec le sol.

Depuis deux mois, j’ai le permis de voler aux instruments dans les nuages, mais je ne prendrai jamais de risques. Je l’ai promis.

La vie est trop précieuse. La famille est trop précieuse. Il y a tellement de tragédies qui pourraient être évitées avec un peu de prudence.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Week-end des étoiles

Le week-end des étoiles à Saint-Louis fut un succès et le fait saillant demeure toujours le concours d’habiletés. Le match féminin fut une belle addition, et ça mènera possiblement à la création d’une vraie ligue professionnelle féminine. Je ne déteste pas la formule à trois contre trois, mais j’aimerais mieux voir un seul match entre deux formations peut-être à quatre contre quatre, plutôt qu’un mini-tournoi de trois matchs. On sait qu’il n’y a pas de formule parfaite, mais avec une équipe par division, nous sommes rendus à huit gardiens de but au week-end des étoiles, et je crois que c’est beaucoup trop.

McDavid détrôné par Barzal

La grande surprise du concours d’habiletés fut la victoire de Mathew Barzal comme patineur le plus rapide. On s’attendait tous à voir Connor McDavid gagner ce concours à nouveau, mais ça démontre qu’il y a beaucoup de talent dans la LNH. Qui avait prédit que Kris Kreider finirait au 3e rang de ce concours ?

Weber le plus puissant

C’était bon de voir un joueur du Canadien gagner quelque chose, et le favori du tir le plus puissant, Shea Weber, a fait honneur à sa réputation. Surprise toutefois, puisque le tir de 106,5 mph (milles à l’heure) de Weber a été surpassé dans la Ligue américaine par Martin Frk avec un laser de 109,2 mph.

À vendre !

On parlera du Canadien davantage la semaine prochaine, mais après la défaite contre les Capitals de Washington, lundi, le directeur général, Marc Bergevin, est aussi bien de sortir sa pancarte « à vendre ». L’espoir de participer aux séries éliminatoires s’est encore affaibli. Le premier match après la pause des étoiles est souvent celui qui te donne un élan, mais ça ne s’est pas produit. C’est difficile de rattraper deux séries de huit défaites pour une équipe qui doit être parfaite chaque soir pour gagner.