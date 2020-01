Comment revoir nos petits-enfants?

Notre fils est décédé accidentellement l’automne dernier et depuis les évènements, notre bru nous refuse l’accès à nos petits-enfants. Du vivant de notre fils, comme il était séparé de sa femme, on pouvait les voir quand ils allaient chez leur père. Mais là, on est condamnés à les rayer complètement de notre vie. Comme on n’a pas beaucoup d’argent, il nous est difficile de payer un avocat pour défendre nos droits, mais ma femme me dit que vous avez déjà suggéré un organisme pouvant aider des grands- parents dans notre situation.

Grands-parents mal pris

Effectivement, il existe un organisme communautaire qui s’appelle « L’Association des grands-parents du Québec » qu’on joint au 514 971-6110, lequel s’est donné pour mission de défendre les droits des grands-parents à avoir accès à leurs petits-enfants, et aux petits-enfants à ne pas perdre le contact avec leur famille élargie. On pourra certainement vous diriger vers les ressources adéquates pour plaider votre cause.