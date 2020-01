Coronavirus: le Canada nolise un avion pour rapatrier ses ressortissants en Chine

OTTAWA | Le gouvernement canadien a indiqué avoir «sécurisé» un avion afin d'évacuer ses ressortissants présents en Chine qui désirent rentrer au pays en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.

«Nous avons sécurisé un avion, un aéronef, qui pourra transporter les Canadiens et les Canadiennes qui voudraient être rapatriés au Canada. Bien évidemment, nous travaillons de concert avec les autorités chinoises pour obtenir les autorisations au niveau diplomatique, mais aussi toute la logistique», a détaillé le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, lors d'un point de presse à Ottawa.

De plus, le fédéral déconseille maintenant à toute la population d'éviter de se rendre en Chine, et non plus seulement dans la région du Hubei, où se trouve la ville de Wuhan, présentement sous le coup de sévères restrictions sur les déplacements pour tenter d'éviter la propagation du virus 2019-nCoV.

Selon lui, environ 160 Canadiens en Chine ont demandé de l'aide consulaire à ce jour. Ces demandes peuvent cependant aller d'un simple questionnement à une demande de rapatriement.