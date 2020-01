Coronavirus: une compagnie aérienne russe suspend ses vols vers l’Europe

La compagnie aérienne russe Ural Airlines, qui effectue des liaisons vers Munich, Paris et Rome, a annoncé la suspension de tous ses vols à destination de l’Europe en raison de la propagation du nouveau coronavirus (2019-nCoV).

«En raison de la situation épidémique en Chine et avec la mise en place de mesures restrictives par les autorités chinoises et l’agence touristique russe à destination des touristes chinois et russes, Ural Airlines est contrainte d’annuler une série de vols jusqu’à la fin de l’hiver», a annoncé la compagnie à l’agence de presse publique TASS.

Selon Ural Airlines, basée à Ekaterinbourg dans l’Oural, ses vols vers l’Europe sont «traditionnellement fréquentés par des gros groupes de tours organisés venus de Chine».

Les touristes chinois utilisent massivement les aéroports russes comme point de transit à destination des pays européens.

Aucun cas confirmé du nouveau coronavirus n’a été officiellement enregistré en Russie, qui dispose de 4250 km de frontière terrestre avec la Chine et où sont présents de nombreux ressortissants chinois.

En Extrême-Orient, les autorités russes ont annoncé la fermeture de plusieurs points de passage qui devaient rouvrir après les vacances du Nouvel an chinois et les contrôles ont été renforcés dans les aéroports de la région.

Les autorités sanitaires chinoises ont dénombré mercredi 5974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, soit plus de 1400 de plus que la veille, tandis que le bilan s’est aggravé à 132 décès.

Apparu à Wuhan (centre de la Chine) en décembre, le nouveau virus, comme l’épidémie de Sras dans le pays en 2002-2003, se transmet entre humains et se traduit par de graves troubles respiratoires.