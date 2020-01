Dans mon temps

Je vais avoir 35 ans bientôt. Rien d’étonnant, je l’avais vu venir. Je pourrais tomber dans le panneau et dire que le temps passe vite.

Je pourrais vous écrire une chronique nostalgique qui ferait l’apologie du «bon vieux temps», celui où on devait aller à la bibliothèque pour se renseigner sur un sujet. Celui où l’on mangeait avidement notre bol de froot loops tous les matins en se disant «ça doit être correct il y a des fruits sur la boîte». Ce bon vieux temps où nous étions confortablement blottis dans la couette du déni.

Mais ce n’est pas exactement de ça dont j’ai envie de parler. En fait, je ne sais pas trop comment aborder ce thème. Peut-être parce que dans ma tête je n’ai clairement pas 35 ans. Dans mon corps oui, je dirais même que mon corps est proche de la retraite, mais ma tête, elle, foisonne à la même vitesse qu’à mes 20 ans.

Je porte encore des casquette «geek» et j’aime encore rire comme un gamin et encore plus depuis que je suis père. J’ai envie de leur montrer que l’âge n’est pas garant de notre identité. Ce qu’on est dans la tête, c’est la seule chose sur laquelle on a le contrôle dans la vie.

Avec le temps, on devient certes plus sages, on comprend mieux le concept du temps qui passe. Sans le maîtriser on apprend à le voir passer, c’est ce qu’on appelle l’expérience. On apprend à jouer avec la douleur et la beauté de la vieillesse. Notre corps n’est plus celui qui nous a portés durant nos jeunes années. Il est éméché et balafré par le temps. Il est plus lourd à lever le matin, mais si facile à coucher le soir.

Au-delà de cette limite corporelle, au-delà des maux et des tourments, il reste ma tête. Mes souvenirs et mon esprit qui auront l’âge que je déciderai. Tant et aussi longtemps que j’aurai la certitude d’être jeune je vais continuer de l’être. Continuer d’être spontané, optimiste, utopique.

Je veux continuer d’être surpris quand quelqu’un me dit son âge. «Tu as 20 ans. Wow j’ai 15 ans de plus que toi!» De voir ça comme quelque chose d’incroyable, parce que dans ma tête, moi aussi j’ai encore 20 ans.

Mon père m’a dit que c’est quelque chose qui reste. Car lui aussi, même à 61 ans, me dit que quand il pense à sa vie, quand il pense à ses 20 ans, à la naissance de ses enfants, à ses premiers élans de golf, tout lui semble être arrivé hier. Et il a bien raison car c’était hier.

Demain sera beau à condition qu’hier ne reste pas bien loin.