Disparition d'une trentenaire à Montréal

MONTRÉAL | La police a demandé au public d'ouvrir l'œil, mercredi, à la suite de la disparition d'une femme de 31 ans.

Stéphanie Frances Lawrence a été vue pour la dernière fois plus tôt dans la journée, vers 13 h 30, à son domicile du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Ses proches sont sans nouvelle d'elle depuis et ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

La disparue mesure 1,85 m (6' 1'') et pèse 82 kg (180 lb). Elle a les cheveux noirs frisés et les yeux bruns. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait t-shirt noir en laine de mérinos, des pantalons de pyjama gris et des sandales beiges.

Mme Lawrence pourrait fréquenter des commerces du quartier Notre-Dame-de-Grâce, a avancé la police de Montréal.

Quiconque l'aperçoit est invité à appeler la police au 911 ou à contacter la ligne confidentielle Info-Crime Montréal au 514 393-1133.