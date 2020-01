Doublement flouée par mon ex

Je viens de vivre une période de grands bouleversements et souhaiterais avoir votre point de vue sur ce que mon ex m’a fait. Question de vous tracer un peu le portrait, disons que je me suis séparée en septembre dernier du père de mes deux enfants, avec qui j’étais depuis 13 ans. Nous avions fait le tour du jardin et comme il ne se décidait pas à venir en thérapie avec moi, ce qui aurait été nécessaire pour qu’on poursuive ensemble selon moi, j’ai décidé de partir.

Notre séparation s’est bien déroulée, en tout cas correctement dans les circonstances, puisqu’il a accepté de me vendre à bon prix sa part de la maison et de me laisser tout le mobilier. Les enfants n’étaient donc pas déracinés, et il ne s’est pas battu longtemps pour une garde partagée. Il a vite accepté ma proposition d’avoir les enfants à raison de deux fins de semaine par mois.

Quand est venu le temps de décider comment on allait se partager les enfants pendant les vacances de Noël, comme il les avait moins vus que moi tout l’automne, j’ai accepté qu’il les emmène avec lui dans le Sud pour deux semaines. J’aurais pu m’objecter m’a dit mon avocate, mais je pensais que ça allait me permettre de prendre une bonne période de repos dans ma famille qui habite loin de Montréal.

C’est ici que le récit se gâte. Imaginez-vous que ce voyage qui devait se faire à trois s’est fait à quatre. Le quart supplémentaire étant la nouvelle blonde de monsieur. Jamais lors des quelques fois où les enfants ont appelé pendant leur séjour ils n’ont mentionné la chose, parce que papa leur avait dit de me réserver la surprise pour le retour. Toute une surprise en effet ! Quand ils m’ont dit à brûle-pourpoint le soir de leur retour à quel point ils avaient apprécié la gentille blonde de papa, j’ai failli m’étouffer.

J’ai pris la nuit pour réfléchir même si j’avais envie sur-le-champ de lui cracher mon dégoût en pleine face. Qu’est-ce que vous pensez d’un homme semblable ? Je le reconnais bien là. Incapable de dire les choses en pleine face. Il utilise toujours la porte de côté dans l’espoir de s’éviter la punition. J’ai refusé de lui envoyer les enfants la fin de semaine dernière pour me venger et je compte poursuivre dans cette voie pour un bout de temps. Me comprenez-vous ?

S.D.

Je comprends votre réaction à fleur de peau, mais je ne l’approuve pas. Certes il a eu tort de ne pas vous prévenir, mais auriez-vous laissé partir vos enfants s’il l’avait fait ? Et qui punissez-vous d’abord en le privant de ses enfants ? Malheureusement, vous punissez les enfants eux-mêmes. Vous en faites ce que vous voulez de mon opinion, mais je ne crois pas que ce soit logique ni sain d’agir ainsi.