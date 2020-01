LANDRY, Réjean



À Rosemère, le 26 janvier 2020, est décédé M. Réjean Landry, conjoint de Mme Yolande Ouimet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Sheila Hayward) et Carole (Alain Bleau), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, leur conjointe ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 31 janvier de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h.