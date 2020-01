PIETTE-HÉROUX, Diane



À Repentigny, le vendredi 24 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 71 ans, Diane Piette, épouse de Jean Héroux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Andrée-Anne) et Mélanie; ses petits-fils Williams, Benjamin, Loïk et Raphaël; ses frères et soeurs Armande, Louise, Pierre, René, Hélène, Martin, Stéphane, Donald et leurs conjoints, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 1er février 2020 à compter de 16h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h30 en la chapelle du complexe.La famille aimerait remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs du centre Deux-Rives pour la qualité des soins.