PICHÉ DESMARAIS, Hélène



À la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville, le 24 janvier 2020, est décédée à l'âge de 68 ans, Mme Hélène Piché, épouse de Jean-Claude Desmarais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Benjamin) et son fils Patrick (Catherine), ses petits-enfants Florence, Mathilde, Elliot et Xavier, sa soeur Louise (Claude), sa belle-mère Denise Chagnon, sa belle-soeur Josée (Réal) ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille de Mme Piché-Desmarais recevra les condoléances à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle vendredi 31 janvier de 19 h à 21 h et le lendemain dès 9 h.Les funérailles seront célébrées samedi le 1er février à 11 h à l'église St-François-Xavier de Verchères. L'inhumation au cimetière de Verchères à une date ultérieure.S. JACQUES & FILS INC. VERCHÈRESTél. 450-583-3511Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Source Bleue ou à la Société de la SLA du Québec.