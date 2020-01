LABONTÉ (AUGER), Lyse



À Nominingue le 24 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 81 ans, Mme Lyse Labonté, épouse de feu M. Jean-Paul Auger (ancien propriétaire de Boulangerie Auger).Elle laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Diane L'Heureux), Daniel (Nathalie Poirier), Patrice (Catherine Krebs), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CISSS Rivière Rouge, le Dr Nicolas Mathieu et son équipe pour les bons soins.Afin de respecter les volontés de la défunte, il n'y aura pas de rituel funéraire.10, DE MARTIGNY EST, ST-JÉRÔME