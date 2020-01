MERCILLE MONTY, Louise



Le jeudi 23 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée, entourée de ses enfants qu'elle a tant aimés, Madame Louise Mercille Monty, épouse de feu Laurent Monty.Elle laisse dans le deuil sa fille Claudette (Henri Tremblay), leurs enfants Louis (Béatrice Latendresse-Letendre) et Ève (Benoît Langlois), ses fils Jacques (Jocelyne Lecavalier), leurs enfants Marie-Pierre et Alexandre, et Luc (Annie Lacombe) et leurs enfants Gabriel (Erin Monty) et Annabelle (Jérémy Fournier). Elle laisse également dans le deuil ses soeurs, feu Irma (André Gaudreau), Simone (feu Paul Bédard), Monique (feu Jacques Lareau) et Marie-Paule (Jacques Loiselle), ainsi que ses arrière-petits-enfants Clara, Coralie, Raphaël, Chloé, Charlotte, Élie et Juliette, et de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie au :le vendredi 31 janvier 2020 de 18h00 à 22h00 ainsi que le samedi 1er février de 9h00 à 10h30. Les funérailles se tiendront en l'Église St-Joseph à 11h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Haut-Richelieu-Rouville. Téléphone : 450 359-5777. Site internet : https://fondationsante.com