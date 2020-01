JEAN-MARIE, Carmen



À Montréal, le lundi 27 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 85 ans, Carmen Jean-Marie.Elle laisse dans le deuil sa fille Linda (Stéphane Mayrand), sa soeur Camy, son frère Claudy et sa soeur Clélia, sa filleule Myriam Boursiquot ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 14 février 2020 de 19h à 22h ainsi que le samedi de 8h30 à 10h. Les funérailles seront célébrées le samedi 15 février à 10h en la chapelle du complexe et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.