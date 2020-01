Importante réorganisation au sein du groupe CH

Geoff Molson va annoncer, jeudi vers 11:00, aux 550 employés du Groupe CH et du Canadien de Montréal une importante réorganisation au sein des entreprises qui composent le Groupe CH.

Le personnel du Canadien, d’Evenko, de Spectra et du Rocket de Laval est touché.

Cinq personnes ont quitté ou quitteront l’entreprise à la suite de cette réorganisation mais plusieurs autres auront droit à des promotions. De plus, on est déjà à la recherche de vice-présidents pour le service à la clientèle et le marketing numérique.

Parmi les cinq personnes qui devront quitter le CH, il y a Mark Weightmam qui était président du Rocket et qui a remis sa démission en refusant le nouveau poste qu’on lui offrait et Jacques-André Dupont qui devient président de C2 Montréal International et qui avait déjà annoncé son départ.

DEUX ÉTAGES DE LA TOUR DELOITTE

Les employés de Spectra travaillaient au 400 Ouest de Maisonneuve : « En fait, la réorganisation du Groupe CH va nous permettre d’installer tout notre personnel ou presque aux 20ème et 21ème étages de la Tour Deloitte. La tour permet de communiquer directement avec le Centre Molson et ça va être une amélioration importante dans les conditions de travail », de dire Paul Wilson, le vice-président aux communications du Canadien.

Paul Wilson lui-même voit son rôle prendre encore plus d’importance. Il était déjà vice-président Communications du Canadien, il devient vice-président Communications du Canadien, d’evenko, de Spectra et du Groupe CH.

Il a précisé que les gens de confiance de Geoff Molson auraient droit à des mandats élargis eux-aussi : « France-Margaret Bélanger, qui était vice-présidente exécutive garde son titre mais ajoute celui de cheffe des affaires commerciales de tout le Groupe CH. Jacques Aubé devient président et chef de direction d’evenko qui accueille Live Nation au sein de l’actionnariat. »

M. Aubé se remet d’une pénible opération à l’épaule droite.

PAS DE CHANGEMENT À LA PLACE BELL

Chez le Groupe CH, on a précisé que les employés œuvrant à la Place Bell ne seront pas affectés par les changements. Mais les grandes décisions de communications, de vente et de marketing seront prises à l’avenir dans les hauteurs de la tour Deloitte.

Le département hockey n’est pas touché par toute cette réorganisation. Marc Bergevin va donc continuer à se reporter directement à Geoff Molson.