«J'connais rien à l'astronomie»: un nouvel album rock signé Dany Placard

MONTRÉAL | Le huitième album solo de Dany Placard a été dévoilé en entier, mercredi soir, au Livart, à Montréal. L'auteur-compositeur-interprète a présenté toutes les nouvelles chansons tirées de son effort J'connais rien à l'astronomie.

Sur cet opus rock où se mêlent sonorités progressives et psychédéliques, on retrouve les pièces Pulperie, Maman et Tu me manques, une œuvre qui s'intéresse à sa relation amoureuse à distance.

Dany Placard a également récemment offert la version longue de Maman qui franchit la barre des neuf minutes.

Son plus récent disque est grandement influencé par la célèbre formation Pink Floyd, tant au niveau sonore quand dans le titre, mais aussi par les groupes de la fin des années 1960.

L'album J'connais rien à l'astronomie fait suite à Full Face. Il sera disponible dès vendredi en copie physique et sur les plateformes numériques.

En solitaire, Dany Placard a gagné le prix GAMIQ de l'Album folk/country de l'année en 2008 grâce à Raccourci, lors du gala consacré à la musique indépendante au Québec. De plus, il a lancé deux opus avec Plywood 3/4 au début des années 2000.