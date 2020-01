Je finirai en prison salué à Sundance

Même s’il n’a pas remporté de prix, le cinéaste québécois Alexandre Dostie est revenu enchanté par son séjour au prestigieux Festival de Sundance, en Utah, où son court métrage Je finirai en prison a été présenté en compétition officielle.

« C’était écœurant ! » s’est exclamé au bout du fil Alexandre Dostie lorsque Le Journal l’a joint mercredi matin, quelques minutes avant qu’il monte dans un avion pour revenir à Montréal.

« La réaction du public a été super forte. Ça réagissait autant aux moments dramatiques qu’aux moments plus drôles. Ça nous a permis de voir que notre petit film marchait très bien. On n’a pas gagné de prix, mais c’était déjà un immense honneur d’avoir été sélectionné dans un festival de cette envergure. Il y a seulement 75 courts métrages qui ont été retenus en compétition sur quelque 11 000 films qui ont été soumis. »

Selon le cinéaste, la performance de l’actrice Martine Francke dans le film a particulièrement été remarquée :

« Après les projections, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me dire : c’est qui cette actrice incroyable ? Elle doit être une mégavedette au Québec ? Je suis vraiment content pour elle. Elle le mérite tellement », souligne-t-il.

Tour du monde

Mettant en vedette Martine Francke, Émile Schneider et Guy Thauvette, Je finirai en prison raconte l’histoire d’une femme qui, après avoir fui son mari violent, se retrouve impliquée dans un accident mortel dont personne ne veut prendre le blâme.

Avant d’être projeté à Sundance, Je finirai en prison avait déjà été présenté dans une vingtaine de festivals au Canada et au Québec, mais aussi à Guanajuato, au Mexique.

Et ce n’est qu’un début, selon Alexandre Dostie, qui a déjà fait le tour du monde avec son court métrage précédent, Mutants.

« On a déjà une trentaine de sélections dans des festivals internationaux, souligne-t-il. Dans quelques jours, on va le présenter à Clermont-Ferrand, en France, au plus important festival de courts métrages au monde. C’est plutôt bien parti ! »