Je sors, je reste

Coup de cœur :

Télé

Santé mentale : plus forts ensemble

Photo courtoisie

Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause, le documentaire Santé mentale : plus forts ensemble, porté par le comédien Michel Charette, sera présenté sur les ondes de RDS, Canal Vie, Canal D, Z et Crave. Le documentaire dresse le portrait de certains amis et parents proches de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale pour tenter de cerner leurs défis et leurs solutions. Plusieurs émissions traitant de la santé mentale seront également diffusées au courant de la journée sur de nombreuses chaînes.

Ce soir sur les ondes de plusieurs chaînes, dont RDS à 20h

Je sors :

Théâtre

Sang

Photo courtoisie

Mise en scène par Brigitte Haentjens à partir d’un texte de Lars Norén, la pièce Sang sera présentée jusqu’au 15 février à l’Usine C. Elle dresse le portrait d’Éric et Rosa, deux anciens socialistes ayant fui le Chili sous la dictature de Pinochet et forcés pour ce faire de laisser derrière eux leur fils alors âgé de sept ans. La pièce met notamment en vedette les comédiens Sébastien Ricard, Christine Beaulieu, Émile Schneider et Alice Pascual.

Ce soir à 19h à l’Usine C - 1345, Avenue Lalonde

Cinéma

La Mosquée : une communauté menacée

Photo courtoisie

Trois ans après l’attentat terroriste à Québec, le documentaire «La Mosquée : une communauté menacée» du réalisateur Ariel Nasr sera présenté ce soir en première mondiale dans plusieurs villes de la province. Le film porte sur les difficultés rencontrées par la communauté musulmane de Sainte-Foy au lendemain du drame du 29 janvier 2017.

Ce soir à 19h30 au cinéma du Quartier Latin – 350 rue Émery

Exposition

Origines

Photo courtoisie

L’exposition photographique Origines, du photographe Olivier Grunewald et de la journaliste et écrivaine Bernadette Gilbertas, est actuellement présentée au Platénatrium Rio Tinto Alcan. L’exposition rassemble, à travers plusieurs photographies inédites, l’évolution de la vie sur Terre.

Aujourd’hui de 10h30 à 18h - 4801, avenue Pierre-De Coubertin

Exposition

Bientôt hors d’usage

Photo courtoisie

L’artiste sculpteure Pascale Archambault présentera jusqu’au 7 mars prochain à la Maison de la culture Janine-Sutto l’exposition « Bientôt hors d’usage / Out of order » inspirée du vieillissement des individus. Elle cherche à évoquer les impacts physique, psychologique et social qui peuvent en découler.

Aujourd’hui de 13h À 19h à la Maison de la culture Janine-Sutto - 2550, rue Ontario Est

Cirque

Halka

Photo courtoisie

Le Groupe acrobatique de Tanger, une des troupes les plus importantes de cirque contemporain d’Afrique du Nord, sera de passage au Québec ce soir, et ce jusqu’au 9 février pour y présenter le spectacle Halka. La troupe cherche à présenter un cirque alliant le cirque traditionnel du 15e siècle et la création contemporaine.

Ce soir à 20h à la TOHU – 2345, rue Jarry Est

Je reste :

Télé

Briser le code

Photo courtoisie

Porté par Fabrice Vil, le documentaire «Briser le code» cherche à démontrer qu’il existe toujours, en 2019, un code à suivre pour les personnes racisées et autochtones du Québec pour éviter la discrimination.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Livre

Une démission tranquille

Photo courtoisie

L’auteur Jacques Beauchemin propose l’essai «Une démission tranquille : La dépolitisation de l’identité québécoise» à travers lequel il explore les racines de l’identité québécoise et ses transformations.

En librairie depuis le 28 janvier

Livre

En randonnée avec Simone de Beauvoir

Photo courtoisie

De l’auteur Yan Hamel, l’essai «En randonnée avec Simone de Beauvoir» revisite les textes que la célèbre auteure a consacrés aux randonnées pédestres et aux sentiers escarpés.

En librairie depuis le 28 janvier