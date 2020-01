«Je suis heureux de le voir rebondir avec nous» -Jack Eichel

BUFFALO | À l’instar de Curtis Lazar, Jack Eichel s’y connaît également dans la gestion des attentes. Deuxième choix au total lors du repêchage de 2015, après Connor McDavid, Eichel est arrivé avec les Sabres dans la peau d’un sauveur.

Eichel n’a pas croulé sous la pression. À 23 ans, il appartient à l’élite de la LNH et il est le capitaine des Sabres. S’il maintient la cadence, l’Américain pourrait atteindre le plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière. Mais il a aussi de fortes chances de vivre une cinquième saison d’affilée sans mener son équipe en séries.

Les Sabres n’ont pas participé aux éliminatoires depuis le printemps 2011. Mais ça, c’est une autre histoire. Revenons à la pression reliée à un choix de premier tour. Dans le magnifique vestiaire des Sabres au KeyBank Center, Eichel a parlé de son coéquipier Curtis Lazar, qui a connu la gloire à ses années juniors, mais pas encore dans la LNH.

« Il n’y a pas de doute que c’est difficile pour un jeune joueur de composer avec les attentes, a dit Eichel. Les gens ne le réalisent pas toujours. Comme joueur, tu te places déjà beaucoup de pression. De nos jours, nous devons aussi vivre avec la réalité des médias sociaux. Tu risques d’être critiqué par un peu tout le monde.

« C’est facile d’avoir un jugement rapide sur un joueur, a-t-il enchaîné. Les gens ont droit à leur opinion, mais ça peut parfois briser la confiance. Il y a aussi des classements des meilleurs espoirs. Tu ne veux pas y penser, mais tu finis par les regarder. Quand tu te retrouves parmi les meilleurs espoirs, tu as la pression de produire rapidement dans la LNH. Sans quoi tu seras considéré comme une déception. Curtis a fait face à cette réalité. Je suis heureux de le voir rebondir avec nous à Buffalo dans un rôle qui lui convient. »

Point comme remplaçant

Au Mondial junior en 2015, Lazar était le capitaine d’une équipe canadienne qui misait sur une tonne de joueurs étoiles. Il parle encore de cette époque avec un immense sourire dans son visage.

« À un jeune âge, j’ai connu de grands moments. Mais je dirais que la conquête de la médaille d’or représente mon plus beau souvenir, a affirmé Lazar. Nous avions tellement une belle équipe avec Connor McDavid, Anthony Duclair, Sam Reinhart, Max Domi, Darnell Nurse, Josh Morrissey, etc. Brayden Point était notre 13e attaquant et il y a des matchs où il ne touchait même pas à la glace. Aujourd’hui, il est une étoile dans la LNH. C’était cool de vivre ce tournoi à Montréal et Toronto. Je n’oublierai jamais ça. Je suis heureux de voir que plusieurs de mes coéquipiers ont déjà une belle carrière dans la LNH. Pour ma part, je me bats pour y rester et je continuerai à travailler fort. »