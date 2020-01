Le Mois des câlins de Sainte-Justine

À l’occasion de la 14e édition du Mois des câlins de Sainte-Justine, les partenaires, Rythme, Jean Coutu et Clarins jouent un rôle important au sein de la Fondation CHU Sainte-Justine. Dès aujourd’hui, la clientèle des 343 succursales Jean Coutu du Québec pourra se procurer en exclusivité, l’un des 30 000 embellisseurs lèvres « Rose câlins » de Clarins.

Pour chaque unité vendue, Jean Coutu et Clarins remettront 10 $ à la Fondation CHU Sainte-Justine. Le Parrain Câlin, Sébastien Benoit, est entouré de Marie-Ève Janvier, Julie Bélanger et Mitsou Gélinas.

Les membres de l’équipe de Clarins, Sarah Beaulieu, Leila Yahyaoui, Thao Ly Chau Tran, Caroline Morin, Camille Hudon-Turgeon, Danielle La Roche et Karine Paris ainsi que Marie-Ève Janvier entourent la gagnante du concours de dessin, Jeanne.

Julie Bélanger est en compagnie de Diane Patenaude, Cogeco, Lionel Uzan, Clarins Canada, la dynamique Clara et Christian Comptois, Groupe Jean Coutu.

Les fonds amassés soutiendront le Centre de réadaptation Marie Enfant. Les dynamiques Océane et Étienne sont entourés de Maude Cohen, Fondation du CHU Sainte-Justine, Mitsou Gélinas et Maryse St-Onge, DAM.

GRAND PRIX HABITAT DESIGN – CHOIX DU PUBLIC

Le Choix du public 2019 est Solstice Montréal (Centre-ville – Ville-Marie), du Consortium QMD Ménard et NEUF architect(e)s. Sur la photo, Lyne Coté, membre du CA de l’Association professionnelle des designers d’intérieurs du Québec, est en compagnie de Julie Leblanc, designer, et Hugo Gagnon, architecte, le Consortium QMD Ménard et NEUF architect(e)s, et Yan Perron, de duPropio.

DÎNER DU MAIRE DE ROSEMÈRE

L’Aile des gens d’affaires de Rosemère de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville était l’hôte du Dîner du maire de Rosemère. Jessy Turcot, président de l’AGAR, est en compagnie de Sophia Lavergne, présidente de la CCITB, Eric Westram, maire de Rosemère, et Marie-Noël Richer, de la CCITB.