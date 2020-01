Le torchon brûle entre Dany Turcotte et Richard Martineau

L’animateur et chroniqueur Richard Martineau affirme avoir Dany Turcotte «sur le dos» et que ce dernier est «déchaîné» contre lui. Il a ainsi décidé de lui répondre.

«C’est assez étonnant quand même. Des gens qui luttent contre l’intolérance passent pour des intolérants. On me reproche, encore, depuis une semaine de m’être levé contre le fait que la police de Longueuil ait organisé une rencontre entre des policiers et un imam extrémiste», a mentionné Richard Martineau à son émission Politiquement incorrect sur QUB radio, mercredi.

La fin de semaine dernière, des policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) sont allés visiter une mosquée de Brossard. Le but étant de se familiariser avec d'autres réalités, ils ont rencontré l'imam Foudil Selmoune, qui avait défendu la charia, la lapidation des femmes et l’amputation des voleurs, en 2011. Les propos avaient été sévèrement critiqués à l’Assemblée nationale par le ministre de la Sécurité publique.

«C’est pas moi le problème, c’est l’imam. Comment ça se fait que lorsqu’on dénonce ce genre de personnage, on passe pour intolérant? Et là, Dany Turcotte qui me tombe dessus et sur ma blonde», a laissé tomber M. Martineau avant d’ajouter: «regarde Dany, je te parle à toi, Dany Turcotte. Toi tu es un gai. Toi tu es homosexuel. Toi tu étais devant le chef de police de Longueuil à ton émission Tout le monde en parle. Tu n’as rien dit [...] Dany, tu es un pleutre».

M. Martineau a ajouté que depuis qu’il a dénoncé le programme «d’immersion» à la mosquée de Foudil Selmoune, il «passe pour un intolérant».

«Ce n’est pas contre tous les musulmans que j’en ai. Les auditeurs le comprennent, mes lecteurs le savent. Ils ne sont pas fous. Je ne fais pas d’amalgames. Les musulmans pour moi c’est comme des catholiques, c’est comme des protestants. Les extrémistes, par contre, je suis là. J’ai déjà manifesté dans la rue contre des extrémistes catholiques qui étaient contre l’avortement, qui étaient contre les femmes. Je suis contre tous les extrémistes religieux.»