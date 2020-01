Mindful Bar: le 24 Heures teste un bar sans alcool

La scène nocturne montréalaise déborde de bars, mais un seul établissement se targue d'offrir exclusivement des breuvages sans alcool et d'être le seul bar «zéro regret» de la métropole. L’équipe du 24 Heures s’y est rendue pour déterminer si le concept vaut le détour.

Le Mindful Bar, ouvert sur la rue Saint-Denis depuis le mois de juillet, propose une ambiance de bar sans toutefois les traditionnels pichets de bière. Des mocktails originaux, inspirés des différents continents, sont plutôt proposés aux clients selon leur penchant pour les saveurs sucrées.

Des bières et des vins sans alcool sont également disponibles pour les moins aventuriers. Un petit menu restaurant propose principalement des empanadas, nachos et quesadillas, incluant des options végétariennes et végétaliennes.

Une scène a été aménagée dans le local pour accueillir des prestations de groupes de musique, et des activités de bricolage, de coloriage, de karaoké et même de lecture de tarot rythment les différents soirs de la semaine.

Idéal pour la sobriété

Les cocktails goûtés par l’équipe ont réussi à gagner le cœur malgré l’absence d’alcool. Qu'il s'agisse du Apapacho (sirop de cannelle et kombucha au gingembre), du Bienvenu (orgeat aux épices, jus de citron et de mangue, coriandre fraîche) ou du Petrichor (cordial clémentine, feuille de combava, jus de citron et lait de soya), les verres se sont vidés à vue d’œil.

Personne n’a toutefois été tenté de commander une nouvelle boisson, et deux des membres de l’équipe ont trouvé qu'à 9$, le prix des boissons était légèrement élevé. Le prix des verres de bière et vin sans alcool tourne plutôt autour de 6$ ou 7$.

L’idée d’ouvrir un lieu de rassemblement dénué d’alcool a quand même charmé l'équipe. Mais bien que l'expérience du Mindful Bar soit agréable, plusieurs ont indiqué qu'ils renouvelleraient l'expérience dans certaines circonstances seulement.

L'endroit semble idéal, par exemple, pour organiser une fête prénatale («shower de bébé») dans une atmosphère de soirée, ou pour passer du bon temps avec des amis qui ne consomment pas d’alcool pour différentes raisons.

Avec le Défi 28 jours sans alcool, qui s’amorce au début du mois de février, le Mindful Bar devient une alternative à garder en tête. Tous ceux qui s’abstiendront de consommer de l’alcool durant les prochaines semaines auront ainsi l'occasion de demeurer sobres dans la joie et l’allégresse.

Le MindfulBar, situé au 3945A, rue Saint-Denis, près de la station de métro Sherbrooke, est ouvert du mercredi au samedi de 17h à minuit et les mardis et les dimanches de 17h à 22h.