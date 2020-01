Paul St-Pierre Plamondon entre officiellement dans la course à la chefferie du PQ

Paul St-Pierre Plamondon a officialisé son entrée dans la course à la direction du Parti québécois (PQ) mardi soir.

Avocat et détenteur d'un MBA, Paul St-Pierre Plamondon avait été candidat lors de la course précédente, en 2016, qui avait couronné Jean-François Lisée. Il avait terminé en quatrième position, soit derrière M. Lisée, Alexandre Cloutier et Martine Ouellet.

Le lancement officiel de sa campagne a cette fois eu lieu au Lion d’or, à Montréal. Paul St-Pierre Plamondon a pris la parole pendant une vingtaine de minutes, où il a surtout parlé d’indépendance. «On a le plus beau projet au monde, l’indépendance du Québec», s’est-il enthousiasmé devant son public.

L’homme de 42 ans est le troisième à se lancer dans la course à la direction.

Le député Sylvain Gaudreault et l’historien Frédéric Bastien ont aussi confirmé qu’ils seront candidats.

Le prochain chef du Parti québécois sera choisi le 19 juin. Il s’agira du 10e chef de l’histoire du parti fondé par René Lévesque.