Une adolescente disparue à Sherbrooke

SHERBROOKE - La police de Sherbrooke recherche depuis mercredi une adolescente de 13 ans, portée disparue.

Maeva Gagnière-Bruneau, 13 ans, a été vu pour la dernière à Sherbrooke dimanche vers 14 h.

L’adolescente mesure 165 cm (5 pi 5 po) pour 52 kg (114 lb), a les yeux gris et les cheveux châtains.

Elle portait à ce moment-là une tuque noire ou une casquette noire et brune, un pantalon « Adidas » noir et un manteau kaki foncé.

Elle portait également plusieurs bagues aux doigts, dont une arborant un as de pique et chaussait des espadrilles de marque converse noires et blanches.

Elle pourrait se trouver dans le secteur de Sherbrooke ou de Windsor.

Sa famille craint pour sa sécurité.

Quiconque ayant des renseignements pouvant aider à identifier cette personne, est prié de communiquer avec le Service de police de Sherbrooke, au 819 821-5555.