La femme de Kobe Bryant, Vanessa, essaie d’être forte pour ses filles

La conjointe de Kobe Bryant, Vanessa, essaie tant bien que mal de faire face au deuil de son mari et de sa fille cadette, Gianna, qui ont péri dans l’écrasement d’un hélicoptère dimanche.

«C’est une période très éprouvante pour Vanessa et toute la famille», a expliqué un proche des Bryant au magazine People.

«Elle a beaucoup de mal à contrôler ses émotions. Elle arrive rarement à finir une phrase sans se mettre à pleurer, mais elle essaie de rester forte pour ses autres filles. C’est elle qui est leur roc à présent.»

La mère de famille de 38 ans doit en effet s’occuper des trois autres filles du couple, Natalia, 17 ans, Bianka, trois ans et Capri, âgée seulement de sept mois.

Selon cet ami de la famille, la jeune femme est entourée de personnes qui l’aiment et aimaient Kobe.

«Elle a un bon entourage. Elle peut aussi s’appuyer sur sa foi pour vivre ce terrible deuil.»

Kobe Bryant, sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes ont perdu la vie dimanche lorsque l’hélicoptère où il prenait place s’est écrasé à Calabasas en Californie.

Tous se rendaient à un tournoi de basketball de l’équipe de la jeune Gianna.

Couple fusionnel

Avant le drame, Bryant a plusieurs fois rendu hommage à sa conjointe des 20 dernières années.

En novembre 2019, il avait publié sur son compte Instagram un message touchant où il lui disait qu’il l’aimait «pour toujours».

«Aujourd’hui, cela fait 20 ans que j’ai rencontré ma meilleure amie, ma reine, Vanessa Bryant. J’ai décidé de lui donner rendez-vous à Disneyland ce soir pour célébrer ce moment (...) Je t’aime ma Mamacita, pour toujours», avait-il écrit.

Aussi lorsqu’il avait remporté l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation en 2018, il avait remercié sa conjointe et ses filles dans un message en italien.

«À ma femme Vanessa et nos filles, Natalia, Gianna et Bianca. Ti amo con tutto il cuore (je vous aime de tout mon cœur, NDLR). Vous êtes mon inspiration», avait-il dit.

L’ancienne gloire de la NBA partageait régulièrement des images de lui et Vanessa ou d’autres photos de famille sur les réseaux sociaux.

Jamais ensemble dans un hélicoptère

Aussi selon People, Kobe Bryant et sa femme avaient un «pacte» qui faisait qu’ils ne volaient jamais en même temps.

«Ils avaient fait un pacte pour ne jamais voler en hélicoptère ensemble», a expliqué une source bien informée à People.

L’ancien basketteur avait déjà expliqué qu’il se déplaçait en hélicoptère pour passer plus de temps avec sa famille.

«Un jour j’étais coincé dans le trafic et j’étais sur le point de manquer un spectacle d’école. Je me suis dit qu’il fallait que je trouve un moyen de transport qui me permettait de travailler sans empiéter sur ma vie de famille. J’ai regardé du côté des hélicoptères et de la facilité à me déplacer ainsi. C’est comme ça que tout a commencé», avait-il expliqué en entrevue à Alex Rodriguez en 2018.