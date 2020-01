Viols et système judiciaire aux États-Unis: le fardeau toujours trop lourd pour les victimes?

Comme plusieurs d’entre vous, j’imagine, je m’intéresse au déroulement du procès d’Harvey Weinstein. Ainsi qu'à d’autres procès de cette nature, ici et ailleurs, surveillant particulièrement les éléments de preuves présentés.

Bien avant l’avènement du mouvement #MeToo, je me questionnais sur le fonctionnement de notre système de justice dans les nombreuses causes de harcèlement ou de viol. Comme fils, frère, conjoint ou papa de deux filles, je ne pouvais que souhaiter qu’on fasse payer le prix à des abuseurs qui se trouvaient bien souvent en position d’autorité.

Comme professeur masculin, je ne pouvais qu’encourager des procédures légales pour faire contrepoids à la justice populaire. Fondée ou non, une accusation peut ruiner définitivement une réputation ou une carrière. Un professeur n’a bien souvent que ça, une réputation.

Comment parvenir à un meilleur équilibre entre les droits des victimes et ceux des accusés? Il faut regarder du côté de ce qu’on exige de chacune des parties. Il faudrait être bien audacieux et un brin ignorant de l’évolution historique de ce dossier pour considérer qu’on a toujours bien encadré les victimes de harcèlement et de viol. Qui n’a pas déjà entendu qu’une fille «l’avait cherché» ou que sa seule réputation ou son habillement suffisait à discréditer sa cause.

Barbara Bradley Hagerty s’est penchée sur cette question. Dans un article publié sur le site de The Atlantic, elle effectue un petit retour dans le temps avant de faire ressortir ce que la justice américaine pourrait apporter comme modifications pour parvenir à un meilleur équilibre de la répartition du fardeau au moment de l’enquête et du procès.

Le tableau de la situation que brosse Hagerty n’est pas que sombre. Elle considère que le récent procès de Bill Cosby et celui de Weinstein démontrent qu’il y a eu des progrès. Mais ces gains ne suffisent pas. Elle souligne avec raison que dans chacun des cas, on a attendu que des dizaines de femmes dénoncent leur présumé agresseur avant que les deux hommes n’aient été confrontés à la justice. Et encore, bien des témoignages ont été rejetés et un nombre très restreint de cas sont touchés par les procès.

Si le droit et les procédures ont évolué, Barbara Bradley Hagerty relève malgré tout un certain nombre de préjugés et de pratiques qui ont la vie dure. En s’y attaquant, on préserverait le droit des accusés tout en soulageant celles qui portent plainte.

Hagerty relève tout d’abord que peu de plaintes se rendent jusqu’au procès puisque les statistiques tendent à démontrer que les policiers ne donnent bien souvent suite qu’aux plaintes de femmes qu’on considère comme «vertueuses». Vous devinez sans peine que la définition du terme est variable et qu’elle ouvre la porte à un nombre élevé de rejets.

Comme nous le savons tous et toutes, bien des femmes renoncent aussi à déposer une plainte en sachant que toute leur vie personnelle sera exposée et que «faille» sera exploitée férocement par les avocats de la défense. Trop souvent encore, la réputation de la plaignante pèse plus lourd que celle de l’accusé.

L’auteure avance aussi que lorsqu’il est question de harcèlement ou de viol, on exigerait plus de preuves ou de corroborations. Pourtant, selon les statistiques, les cas de fausses accusations ne sont pas plus fréquents pour ce type de crime que pour tous les autres. Dans l’ensemble, on retrouve 5% de fausses accusations. N’y a-t-il pas ici un biais évident?

Hagerty utilise des références au procès de Weinstein pour étayer son argumentaire ou dénoncer d’autres pratiques des avocats de la défense (parce que les juges y seraient sensibles). On insiste souvent sur la «résistance» offerte par la victime lors de l’agression. La victime a-t-elle résisté? S’est-elle débattue et est-ce qu'elle porte les marques de ce «combat»?

Si ma formation d’historien me permet de fouiller le passé et de confirmer qu’il y a eu évolution dans le cas des plaintes d’agression et de harcèlement, je ne suis ni avocat ni juriste. Comme vous, peut-être, je me demande si nous en faisons assez ou si les progrès enregistrés sont suffisants. Le texte de Bradley Hagerty a nourri ma réflexion, mais je me demande ce que vous en pensez.

Si le texte vous intéresse, vous le trouverez ici .