FRÉCHETTE, Sylvain



À son domicile, le 26 janvier 2020, est décédé subitement à l'âge de 53 ans, M. Sylvain Fréchette, fils de feu M. Yves Fréchette et de Mme Claire Paquette.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son épouse Mme Michelle Lauzon, ses enfants Maxim Fréchette, Jade Fréchette (Jordon Gibson), sa soeur Sophie Fréchette (Luc Forget), son frère Yanick Fréchette (Julie Prévost), sa belle-mère Mme Céline Gauthier (Jacques Beaudry), son beau-frère Jean-François Lauzon (Vicky Kemb), son meilleur ami Claude Dorval, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 février 2020 de 13h à 18h à laDESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne cérémonie de dernier adieu aura lieu au salon à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.coeuretavc.ca/dons