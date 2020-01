Défi 28 jours sans-alcool: 10 boissons à consommer sans modération

Avec le mois de février revient le Défi 28 jours sans-alcool. Que mettre dans son verre ? Plusieurs options de boissons non-alcoolisées sont maintenant disponibles en magasins. Plaisir assuré, gueule de bois évitée!

Le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lappointe revient à partir de samedi pour une 7e année consécutive. Les participants sont invités à s’abstenir de consommer de l’alcool durant tout le mois de février et à amasser des fonds pour l’organisme qui œuvre dans la lutte contre l’alcoolisme et les dépendances. L’an dernier, le défi avait permis d’amasser 503 000 $. Cette année, l’objectif de la fondation est de réunir 550 000 $, une somme qui permettra de poursuivre les activités de prévention dans les écoles secondaires de la province.

Pour participer, faire un don ou parrainer un participant, il est toujours possible de s’inscrire au defi28jours.com.

La demande pour les boissons sans alcool est par ailleurs une tendance mondiale qui prendra de l’importance en 2020, selon de récentes études de marché. En conséquence, l’offre en terme de de boissons sans alcool de qualité se multiplie.

Pour ceux qui souhaitent se joindre au mouvement, voici 10 options à découvrir:

1. Les bières de BockAle

Photo courtoisie, BockAle

Les amoureux de bière de microbrasserie ne seront pas déçus avec les versions Stout Le Trou Noir, IPA La Découverte et Berliner Weisse Berliner Sonne, sans alcool, de BockAle, brassées à Drummondville. Goût, texture, effervescence, tout y est pour procurer le plaisir recherché. Offertes en canettes dans les dépanneurs et les épiceries un peu partout, elles sont également servies en fût dans certains bars.

2. Le gin-tonic sans alcool Brise-glace de Noroi

Photo courtoisie, Noroi

Un tout nouveau produit fait son entrée. Le gin-tonic sans alcool Brise-glace sera offert en pack de quatre à la Société des alcools (SAQ), dès le mois de février. Produit par la distillerie Noroi de Saint-Hyacinthe, ce cocktail festif n’a rien à envier à son homologue alcoolisé. Test à l’aveugle à l’appui, il est pratiquement impossible de les différencier.

3. Le moût de pommes pétillant de Michel Jodoin

Photo courtoisie

Excellent pour toute la famille, avec ses petites bulles, le moût de pommes Fais pas la moue accompagne mets salés et sucrés comme un charme, autant au brunch qu’au souper. On le trouve partout, dans les dépanneurs spécialisés autant que dans les épiceries.

4. Freixenet, le mousseux qui ne monte pas à la tête

Photo Geneviève Quessy

Voici un agréable mousseux élaboré à partir de raisins muscats par la maison Freixenet, grand producteur espagnol de vin pétillant. Très aromatique avec ses parfums de fleurs et de vanille, il s’apprécie nature ou convient parfaitement pour composer de joyeux mimosas. Offert à la SAQ dans les sections sans alcool.

5. Eins Zwei Zero Riesling sans alcool

Photo courtoisie

Provenant d’Allemagne, le Eins Zwei Zero Riesling sans alcool est un bon choix parmi les rares vins non alcoolisés. Servi très frais, il est absolument rafraîchissant, à boire en apéro ou en accompagnement de poissons ou fruits de mer. On le trouve à la SAQ, de même que la version rosée du même producteur, le Leitz Eins Zwei Zero sans alcool.

6. Deux nouvelles IPA sans alcool

Photo Geneviève Quessy

La microbrasserie Grande-Allée, de Boisbriand, vient tout juste de lancer deux nouvelles bières sans alcool. La Nord Star classique et la Nord Star Houblonnage intense sont deux IPA à la robe voilée, l’une plus douce et l’autre plus amère, avec des notes d’agrumes et de fruits tropicaux. On les trouve depuis la fin décembre en canettes dans les épiceries et les dépanneurs spécialisés.

7. Les sirops de Monsieur Cocktail

Photo courtoisie, Annie Ferland

À base de jus de fruits frais pressés à froid, sans colorant ni arôme artificiel, les sirops acidulés de Monsieur Cocktail permettent de créer de délicieux « mocktails », ces cocktails tendance sans alcool. Simplement mélangés à de l’eau plate ou pétillante, à une bière sans alcool, ou même à une tisane froide, ils offrent des saveurs complexes et 100 % naturelles. Offerts en bouteilles individuelles ou en coffret cadeau dans les IGA et les dépanneurs spécialisés.

8. Vin Natureo de Torres

Photo Geneviève Quessy

S’il vous faut rapidement une bouteille de vin blanc ou rouge sans alcool, ne cherchez plus. On trouve le vin espagnol Natureo, de Torres, dans toutes les SAQ. Avec son goût franc de raisin, la version rouge, tirée de cépages Grenache et Syrah, est délicieuse en vin chaud. Le Natureo blanc, fait à partir de raisins muscats, accompagne bien les fruits de mer et fait d’excellentes sangrias.

9. Du houblon pétillant

Photo courtoisie, Ferme du Ruisseau vert

Produit à la ferme gaspésienne du Ruisseau vert, le Houblon pétillant est une eau pétillante aromatisée au houblon. Désaltérante, cette boisson sans alcool, sans sucre, sans théine ni caféine dégage des arômes floraux et citronnés de houblon. À boire telle quelle ou comme base à vos cocktails. En vente dans la plupart des dépanneurs spécialisés.

10. Eau tonique Littoral

Photo Geneviève Quessy

L’eau tonique Littoral au pamplemousse et sa version à l’hibiscus ont été lancées en septembre dernier. Conçue à Saint-Hyacinthe, cette eau tonique sans arôme artificiel ne contient pas de quinine, mais plutôt de l’extrait de quassia amara. Littoral se boit agréablement tel quel et fait également une excellente base pour des cocktails. À surveiller, la version nature qui sortira prochainement.