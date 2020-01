LAMARCHE, Jean-Paul



Paisiblement et entouré de sa famille, à l'hôpital du Haut-Richelieu de Saint-Jean, le 20 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Paul Lamarche, résident de Sainte-Anne de Sabrevois, époux de Mme Marie-Marthe Véronneau, et fils de feu M. Polydore Lamarche et feu Mme Rosina Davignon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Gilles Pesant), Maryse (Mario Bilodeau), Patrick (Isabelle Leboeuf) et Mylène, (Richard Levac); ses petits-enfants: Andréanne, feu Marie-Frédérique, Philippe-Antoine, Simon Olivier, Maud-Eugénie, Florence, Benjamin, Alexandre et Alice; ses frères: Normand, Armand et Adrien et ses soeurs: Lucienne et Simone Lamarche; ses beaux-frères et belles-soeurs et de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.M. Jean-Paul Lamarche sera exposé au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefuneraire.cale vendredi 31 janvier 2020 de 19h à 22h, et samedi complexe sera ouvert dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Anne de Sabrevois (1138, route 133, Sabrevois, Qc, J0J 2G0) à 11h, le samedi 1er février 2020.En sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne au: www.sahr.ca