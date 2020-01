BÉLANGER, Armand



À LaSalle, le 23 janvier 2020, à l'âge de, est décédé Monsieur Armand Bélanger, conjoint de Yvette Pilon.Époux de feu Elmina Cantin, il laisse dans le deuil sa soeur Pauline, ses enfants Pierre (Sylvie) et Kathleen (Serge), ses petits-enfants Krystel (Hubert), Annissa, Steve (Éleni) et Philippe (Adriana), ses arrière-petits-enfants Lucas, Max, Tristan et Angelina ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 février 2020 de 13h30 à 15h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 en salon.