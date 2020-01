Agenda du week-end

Mois de l’histoire des Noirs

Photo courtoisie, Conrad Poirier

Jusqu’au 29 février, on peut participer à plusieurs activités dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. Ainsi, dimanche, à 14 h et à 15 h 30, à l’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque (métro Berri-UQAM), les jeunes et leurs parents pourront assister à un concert interactif de Luc Bambara, du Burkina Faso, et d’Adama Daou, du Mali. L’entrée est libre. À noter que les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés. Consultez le site pour d’autres activités.

► moishistoiredesnoirs.com

Kenbe la, jusqu’à la victoire

Photo tirée de Facebook

Jusqu’à jeudi, la Cinémathèque québécoise (335, boul. de Maisonneuve Ouest) présente le film Kenbe la, jusqu’à la victoire, de Will Prosper. On suit l’artiste et militant Alain Philoctète qui retourne dans son pays d’origine pour y développer un projet de permaculture (agriculture inspirée de l’écologie naturelle), mais qui doit finalement rentrer à Montréal pour suivre des traitements médicaux : deux pays, deux luttes, deux réalités... La trame musicale est signée Jenny Salgado.

Au Centre de la nature de Laval

Photo courtoisie

Jusqu’au 8 mars, les samedis et dimanches, de 10 h à 15 h, les enfants de 5 à 8 ans peuvent être initiés au ski et à la planche à neige dans la ministation de ski alpin du Centre de la nature de Laval (901, avenue du Parc, Laval). On utilise l’équipement fourni gratuitement et le parent doit être présent. Le Centre nature propose plusieurs activités sportives, mais il y a aussi un coin ferme. Les activités sont gratuites et c’est ouvert à tous.

Théâtre Aux Écuries

Photo courtoisie

Jusqu’au 15 février, au Théâtre Aux Écuries (7285, rue Chabot, près du métro Fabre), on peut voir la pièce Poisson glissant, un spectacle à tableaux qui nous met face à des situations tirées de la vie professionnelle, personnelle ou fantasmée des employés d’une entreprise. On rit et on réfléchit.

► Tarifs : de 15 $ à 28 $. auxecuries.com