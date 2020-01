Andie Duquette dans Rock Story

Jean Ravel aura une nouvelle complice pour sa revue musicale Rock Story. Andie Duquette se joindra à cette aventure qui fête, cette année, ses 15 ans.

La chanteuse qui a participé à la première édition de l’émission La Voix remplacera Elyzabeth Diaga, qui a annoncé son départ la semaine dernière.

« C’est une séparation qui se fait dans l’amitié. Elyzabeth était avec nous depuis 13 ans et elle a envie, maintenant, de développer ses projets. Ça faisait une année ou deux que c’était dans les airs », a indiqué Jean Ravel, lors d’un entretien.

Elyzabeth Diaga donnera ses derniers spectacles avec Rock Story les 28 et 29 février au Capitole de Québec.

« Elle a fait ses débuts dans Rock Story à cet endroit en 2009 et elle y bouclera la boucle », a-t-il fait remarquer.

Jean Ravel n’a pas eu à faire passer des dizaines d’auditions pour combler ce départ.

Le chanteur avait déjà ciblé Andie Duquette, qui a fait partie de l’équipe de Marc Dupré à l’hiver 2013. Elle avait été sélectionnée après avoir interprété Barracuda de Heart.

« Elle avait été impressionnante », a lancé celui qui avait tenté sa chance, lors de la même édition, avant d’être éliminé lors des duels.

Voix puissante

Andie Duquette a participé, le printemps dernier, à une représentation de Rock Story à titre d’invitée, le 5 avril dernier, au Capitole.

Jean Ravel avait quelques noms en tête et Andie Duquette était dans sa mire.

« Elle avait chanté Total Eclipse of the Heart et fait le medley consacré à Heart en duo avec Elyzabeth. Elle a fait ça les deux doigts dans le nez. Ça avait connecté », a-t-il mentionné.

Andie Duquette, ajoute-t-il, a une voix puissante et capable de s’adapter au répertoire de Rock Story, où l’on retrouve, entre autres, les voix de Pat Benatar, Blondie, Bonnie Tyler, Joan Jett, Tina Turner, Melissa Etheridge et autres.

Les répétitions débuteront en mars et la nouvelle mouture de Rock Story fera ses débuts en avril dans le Témiscamingue. D’autres dates de spectacles seront ensuite dévoilées.