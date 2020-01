Bombardier: pas d’aide sans le départ du PDG, dit Bérubé

SHERBROOKE – Le gouvernement Legault doit exiger le départ du président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, avant d’investir des sommes supplémentaires pour sauver l’entreprise, estime le Parti québécois.

«On n’a pas confiance dans l’administration actuelle de Bombardier. Alors, si le gouvernement pense que c’est une bonne idée d’allonger encore des fonds, dans les circonstances, pour nous, c’est non», a déclaré le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, à l’ouverture du caucus précessionnel du parti qui se tient jusqu’à vendredi à Sherbrooke.

L’avionneur québécois se retrouve à nouveau en difficultés financières après que Québec ait déjà investi 1,3 G$ en 2016 dans le programme C Series, qui a finalement été légué gratuitement au géant français Airbus. Le gouvernement Legault doit donc décider s’il allongera de nouvelles sommes. Mercredi, le premier ministre François Legault a averti que Québec n’investira pas à nouveau dans l’ancien programme C Series, devenu le Airbus 220, mais a laissé la porte ouverte à aider Bombardier.

Par ailleurs, la multinationale est en pourparlers avec la française Alstom pour étudier la possibilité de lui vendre ses usines de matériel roulant en Europe.

Succession d’erreurs

Ainsi, le PQ estime que le ménage doit être fait dans la haute-direction de Bombardier avant d’y engager de nouveaux fonds publics. Pascal Bérubé affirme que les dirigeants ont fait « une succession d’erreurs », en plus « d’utiliser l’argent pour augmenter leurs conditions ».

En 2016, alors que la multinationale réclamait l’aide financière de l’État, les grands patrons s’étaient accordé une hausse de rémunération de 48%, soulevant un tollé dans la population.

«On dit au gouvernement : tant que ce sont ces personnes-là qui sont à la tête de Bombardier, ne financez pas», dit Pascal Bérubé.

Le PQ est-il prêt à maintenir sa position face à des menaces de mises à pied chez cet important employeur? « Bonne chance à monsieur Fitzgibbon, il va prendre la décision, lance le chef péquiste. Mais je considère que, dans les circonstances, nous on fait parfaitement écho à la population du Québec qui dit : on n’a pas confiance en la direction de Bombardier et, en conséquence, on ne va pas financer à nouveau. »

Il invite d’ailleurs François Legault à dire publiquement s’il fait toujours confiance à Alain Bellemare. « Nous, on n’a plus cette confiance-là sur l’administration de M. Bellemare », dit Pascal Bérubé.

