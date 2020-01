De retour de Paris, Mathieu s’inquiète de trouver aussi peu de bordeaux chez les cavistes. Chez certains, aucun vin de Bordeaux offert! Avec la compétition des vins du Nouveau-Monde, la hausse démesurée des prix, les nouvelles tendances pour le vin nature, la demande grandissante pour des vins légers, notamment le blanc et le rosé, le désintérêt des milléniaux et, tout dernièrement, les baisses majeures des importations en Chine et aux États-Unis (premier et second marché en importance), il y a lieu de se demander si Bordeaux n'est pas en crise? Aussi, en l’absence de Nadia, Les Méchants Raisins reçoivent la ravissante et pétillante Sandrine Balthazar qui vient nous parler de son club privé Le Parloir tout en nous faisant redécouvrir la beauté des vins du Vinho Verde.

Bonne écoute!

https://www.qub.radio/balado/mechants-raisins/episode/bordeaux-en-crise-vraiment

Suggestions vins

Patrick

Château Bujan 2017, Côtes de Bourg, France

21,75 $ - Code SAQ 862086 – 13,5 % - 2 g/l

Reyneke, Organic Chenin Blanc 2018, Western Cape, Afrique du Sud

19,95 $ - Code SAQ 14221242 – 13 % - 1,5 g/l – BIO

Damien Coquelet, Côte du Py 2018, Morgon, France

28,30 $ - Code SAQ 14256787 – 12,5 % - 2 g/l – BIO

Mathieu

Château Saint-Antoine 2017, Réserve, Bordeaux Supérieur, France

16,70 $ - Code SAQ 10915263 – 13 % – 2,5 g/l

Pfaff, Black Tie Riesling / Pinot Gris 2018, Alsace, France

18,95 $ - Code SAQ 11469621 – 13 % - 8 g/l

Vins en dégustation

San Valero, Particular 2017, Carinena, Espagne

14,95 $ - Code SAQ 13794102 – 14 % - 3 g/l

Anselmo Mendes, Muros Antigos 2018, Vinho Verde, Portugal COUP DE COEUR!!!

15,55 $ - Code SAQ 12455088 – 12 % - 2 g/l