LABRECQUE, Gaston



Le 26 janvier 2020, à l'aube de ses 98 ans, est décédé monsieur Gaston Labrecque, natif de Lanoraie. Il était l'époux de feu Thérèse Lévesque.Il laisse dans le deuil sa fille Suzanne et son conjoint Laurent Carmel, son fils Jacques, sa petite-fille Geneviève et son conjoint Pierre Lavigne, ses arrière-petites-filles Anna et Ève ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille de M. Labrecque vous accueillera le dimanche 2 février 2020 de 13h à 15h auwww.centrefunerairejoliette.comLes cendres de monsieur Labrecque seront ensuite déposées au columbarium du centre funéraire.