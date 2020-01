Chefferie du Parti québécois: Sylvain Gaudreault vante son expérience politique

SHERBROOKE | Dans un croc-en-jambe à ses adversaires sur la ligne de départ, le député Sylvain Gaudreault a rappelé jeudi qu’il est le seul candidat à la chefferie du Parti québécois à avoir déjà occupé des fonctions de député et de ministre.

• À lire aussi: Sylvain Gaudreault tend la main à la CAQ

Cette expérience politique lui donne une longueur d’avance pour diriger la destinée de la formation souverainiste et celle du Québec, a-t-il fait valoir. «Il faut quand même, je pense, avoir une certaine expérience de l’administration publique, à tout le moins une compréhension des différentes ficelles de l’État», a déclaré jeudi celui qui aspire à succéder à Jean-François Lisée.

Sylvain Gaudreault souligne qu’il est député de Jonquière depuis 13 ans, en plus d’avoir été simultanément ministre des Affaires municipales et des Transports dans le gouvernement Marois, de 2012 à 2014. «J’ai eu à travailler avec les sous-ministres et avec les différentes directions régionales des ministères», souligne-t-il.

De leur côté, ses adversaires, déclarés ou pressentis, non jamais été élus à l’Assemblée nationale. Avocat de formation, Paul St-Pierre Plamondon a été battu aux dernières élections générales. L’historien Frédéric Bastien, également en lice, est professeur dans un cégep, tandis que les deux autres candidats potentiels – l’avocat spécialisé en immigration Stéphane Handfield et l’humoriste Guy Nantel – n’ont jamais, eux non plus, siégé à Québec.

«Je ne veux disqualifier personne, assure M. Gaudreault. La seule chose que je veux dire, c’est que, pour devenir chef et, éventuellement, aspirer à devenir premier ministre, il faut avoir une bonne connaissance de l’administration publique, il faut avoir une bonne connaissance de la gouvernance de l’État.»

Question de l’urne

En entrevue avec notre Bureau parlementaire, Paul St-Pierre Plamondon a rejeté l’argument de son adversaire. «À mon avis, la question de l’urne, dans cette course à la chefferie, ce ne sera pas: “Qui a le plus d’expérience en commission parlementaire?” a-t-il lancé. La question de l’urne, ça va être: “Qui peut rebâtir en attirant au Parti québécois des gens qui sont à l’extérieur du parti? Qui parle du pays de manière à enthousiasmer la population en général?”»

Et «PSPP» estime être le mieux placé pour attirer de nouveaux militants au sein de la formation souverainiste. «La campagne que je vais mener va démontrer ça», a-t-il assuré.

«En 2016, j’avais vendu 4900 cartes de membre et, là, j’ai une équipe de plus de 200 bénévoles», a-t-il fait remarquer.

Deux visions

Les deux hommes se rejoignent toutefois dans leur volonté de tenir un référendum dans un premier mandat. Mais alors que Sylvain Gaudreault mise sur des moyens parlementaires pour faire croître l’intérêt des Québécois pour la souveraineté, Paul St-Pierre Plamondon, lui, entend convaincre les électeurs directement sur le terrain.