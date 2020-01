CHU Sainte-Justine: un nouvel espace pour s'amuser en réadaptation

Des ateliers de cuisine, des chorégraphies, une salle de jeux; voilà plusieurs éléments qui se retrouvent dans le nouvel Espace Mieux-Être Québecor inauguré jeudi par la Fondation Charles-Bruneau au CHU Sainte-Justine, à Montréal.

L'endroit a été conçu pour faciliter la réadaptation des jeunes en rémission de cancer.

Joël Lemay / Agence QMI

«Le bonheur des enfants est au cœur de nos préoccupations. Quand on est malade, on a besoin de normalité. [L’espace] devient pour eux comme un deuxième foyer. [...] C’est une initiative inestimable», a dit Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine.

Joël Lemay / Agence QMI

Au Centre de cancérologie Charles-Bruneau, la réadaptation est bien loin d’être une tâche pour les jeunes enfants qui combattent un cancer. Au contraire, les différents ateliers personnalisés par les intervenants marient souvent plaisir et apprentissage.

Amener la maison à l’hôpital

«Avec les ateliers de cuisine, on peut aller plus loin, a notamment souligné l'ergothérapeute Annie Simoneau. C’est un peu comme amener la maison à l’hôpital. On veut encourager les enfants à être plus autonomes, tout en se concentrant sur le plaisir.»

L’Espace Mieux-Être Québecor comprend un gymnase séparé en deux sections colorées, meublées d’outils de réadaptation et de jouets, une grande cuisine fonctionnelle lumineuse ainsi qu’un salon pour les parents, où il est possible de regarder des capsules sur la nutrition.

Joël Lemay / Agence QMI

«Il y a moyen de rendre la réadaptation le "fun"!» a ajouté la kinésiologue Jennifer Lavoie, qui adapte son travail en fonction de l’enfant qu’elle traite.

La petite Victoria atteinte de leucémie semblait d’ailleurs toute fière de présenter sa chorégraphie personnalisée, travaillée avec la kinésiologue, lors de l'inauguration.

Reconnaissance

Le porte-parole de la Fondation, Pierre Bruneau, a tenu à remercier le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, pour son soutien et son don de 2,5 millions $ à la Fondation, en ajoutant le nom de la compagnie sur le nouvel espace.

«Je suis fier de voir le nom de Québecor orner les murs du Centre de cancérologie Charles-Bruneau», a mentionné M. Bruneau, qui est aussi chef d'antenne du TVA Nouvelles, visiblement ému.

Joël Lemay / Agence QMI

M. Péladeau s’est pour sa part dit «honoré» d’accompagner M. Bruneau dans sa mission.

«Oui, les entreprises ont un rôle économique, mais elles ont aussi un rôle social important à jouer, a mentionné l'homme d'affaires. Ce n’est pas facile de venir ici, je trouve les parents et les enfants très courageux, c’est très touchant.»