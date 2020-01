Coronavirus : le bilan s'alourdit à 170 morts en Chine, plus de 7000 personnes infectées

WUHAN | Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale s’est alourdi à 170 morts jeudi en Chine, après un bond sans précédent du nombre quotidien de décès.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a appelé le «monde entier à agir», se réunit jeudi pour déterminer si l’épidémie constitue «une urgence de santé publique de portée internationale».

Les autorités chinoises ont fait état jeudi de 38 décès durant les 24 heures précédentes, plus forte progression quotidienne depuis le début de l’épidémie en décembre, portant le bilan à 170 morts.

Le nombre de patients contaminés a grimpé à environ 7700 en Chine continentale (hors Hong Kong), dépassant désormais largement celui (5327) de personnes infectées par le Syndrome respiratoire aigu sévère en 2002-2003.

Wuhan, métropole du centre de la Chine d’où est partie l’épidémie, est coupée du monde depuis une semaine, comme la quasi-totalité de la province environnante du Hubei.

Alors que ce cordon sanitaire imposé le 23 février interdit à quelque 56 millions d’habitants de quitter la région, les États-Unis et le Japon ont évacué mercredi une partie de leurs ressortissants. Un deuxième avion américain est attendu dans les prochains jours.

C’est à présent au tour de Paris: un premier avion français est parti dans la nuit de mercredi à jeudi à destination de Wuhan, selon des sources concordantes.

Selon une source proche du dossier, l’avion devrait revenir vendredi avec 250 personnes, mais l’aéroport d’arrivée, l’horaire et le lieu de la quarantaine de 14 jours ne sont pas encore définis et évolueront «en fonction de la situation sur place».

Un second vol est prévu «plus tard dans la semaine», selon la Commission européenne, pour rapatrier d’autres Français et des ressortissants d’autres pays européens. Un A380 qui a décollé jeudi matin du Portugal devrait permettre de rapatrier quelque 350 Européens, dont des Français, a d’ailleurs déclaré à la télévision portugaise le commandant grec de l’appareil, affrété selon les médias portugais par la France.

«Dompteur de virus»

Wuhan, où la circulation des véhicules non essentiels est interdite, gardait jeudi des allures de ville fantôme. Si les magasins et restaurants restaient quasi-tous fermés, on voyait toutefois dans les rues un peu plus de piétons que les jours précédents, selon des journalistes de l’AFP.

Certains expatriés français refusent de partir: «C’est un acte réfléchi (...) Mon travail ici consiste à aider les étrangers», a confié à l’AFP le docteur Philippe Klein, se qualifiant de «dompteur de virus» face à l’épidémie.

D’autres pays planifient des opérations. L’Italie a annoncé l’envoi d’un avion jeudi, Berlin prévoit l’évacuation de quelque 90 Allemands «dans les prochains jours», le Canada comme la Nouvelle-Zélande veulent affréter des avions.

Londres a annoncé qu’un vol britannique prévu initialement jeudi avait reçu l’autorisation pour partir vendredi matin de Wuhan avec environ 200 Britanniques à son bord.

Des milliers d’autres étrangers piégés à Wuhan restent sans certitude de pouvoir partir. «J’ai l’impression qu’ils ne se soucient pas de nous. Je pourrais mourir de faim, je pourrais aussi être infectée et mourir», se désole Aphinya Thasripech, une Thaïlandaise trentenaire enceinte, alors que Bangkok n’a dévoilé aucun plan de rapatriement.

Moscou ferme ses frontières

Aucun des 195 Américains arrivés mercredi sur une base militaire californienne ne présente les symptômes du virus, mais tous y resteront en quarantaine pendant 72 heures.

Parmi les 206 Japonais rapatriés mercredi, trois ont été contaminés, portant à 11 le nombre de cas recensés dans l’archipel. Tokyo n’a pas imposé de quarantaine à ses rapatriés.

Si l’essentiel des contaminations ont été détectées en Chine continentale, une quinzaine d’autres Etats sont touchés, avec plus de 80 cas confirmés au total, dont cinq en France.

Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en Allemagne, au Japon et au Vietnam.

Les mesures de précaution internationales se durcissent: plusieurs compagnies aériennes, dont British Airways ou l’Allemande Lufthansa, ont suspendu leurs vols vers la Chine continentale, où des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis déconseillent tout voyage.

La Russie a annoncé qu’elle fermerait vendredi ses 4250 km de frontière terrestre avec la Chine. Et en Italie, quelque 7000 personnes étaient bloquées jeudi sur un navire de croisière à Civitavecchia, près de Rome, en raison de deux cas suspects du nouveau coronavirus.

Saison de football reportée

Dans toute la Chine, où les congés du Nouvel An lunaire sont prolongés jusqu’au 2 février, les habitants, effrayés, désertent centres commerciaux, cinémas et restaurants.

Des villages se barricadent derrière des barrages sauvages dans l’espoir d’échapper à l’épidémie, et les personnes originaires de Wuhan et sa région se heurtent partout à la suspicion.

Pékin a ordonné jeudi aux agriculteurs et aux abattoirs d’augmenter leur production alors que l’épidémie perturbe les réseaux de distribution et que les prix des légumes s’envolent.

Après l’annulation de plusieurs compétitions sportives internationales, la Chine a reporté sa saison 2020 de football.

Au-delà du secteur aérien, l’épidémie pourrait peser sur l’économie mondiale, pénalisant constructeurs automobiles et sous-traitants de l’industrie électronique, alors que de nombreuses entreprises et usines chinoises resteront fermées jusqu’au 9 février au moins.