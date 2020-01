Coronavirus: la Santé publique québécoise fait le point et rassure la population

La Santé publique québécoise lance un appel au calme en lien avec le Coronavirus, le directeur national ayant tenu à rectifier certains faits en point de presse jeudi. «Vivez votre vie normalement», demande le Dr Horacio Arruda.

Le directeur de la Santé publique avait convié les médias jeudi matin pour rectifier certaines informations qui ont pu être véhiculées au cours des derniers jours. Le médecin tenait notamment à rassurer la population sur la prolifération du virus et sur la gravité de ses symptômes.

«Beaucoup d’informations circulent actuellement dans les médias et il demeure important de faire la part des choses, puisque plusieurs d’entre elles sont exagérées, voire fausses», souligne le Dr Arruda.

Photo Pierre-Paul Biron

Ce dernier précise que quatre personnes seulement ont été sous investigation au Québec et que tous les tests réalisés se sont avérés négatifs. D’ailleurs, les personnes infectées ailleurs présenteraient en grande majorité des symptômes légers et ne nécessitent pas d’hospitalisation.

«Et nous ne cachons rien à la population. Il n’y a aucune pression politique sur moi pour dire ce que je vous dis aujourd’hui. Je fais les mêmes recommandations que je ferais à mes propres enfants», assure le médecin.

Épidémie de peur

Le médecin appelle la population à maintenir ses activités et ne pas se laisser emporter par l’épidémie de peur qui sévit actuellement et qui est plus forte que le virus lui-même.

«Je ne dis pas que c’est un délire, mais on a des gens qui sont inquiets et l’inquiétude se propage plus vite que n’importe quel microbe», explique le Dr Arruda, qui déplore que des gens se retrouvent ostracisés par la situation actuelle.

«Si vous voyez une personne asiatique qui semble avoir le rhume, ne paniquez pas. Parce que là, on voit des gens priver leur enfant d’aller à l’école parce qu’il y a des enfants asiatiques. Ça n’a pas de sens», déplore le directeur de la santé publique.

Cette vague de peur, non justifiée dans le contexte actuel du coronavirus, serait également amplifiée par des fictions sur le sujet. Sans vouloir la nommer directement, le Dr Arruda a notamment fait référence à la série Épidémie, diffusée par TVA, qui relate au Québec une épidémie de... Coronavirus.

«Ça arrive au même moment, mais ce n’est pas le même coronavirus qu’actuellement dans le monde», précise l’expert, admettant malgré tout que l’impression donnée au public complique quelque peu son travail.

«La perception du risque contrecarre quelque peu les efforts que l’on fait. [...] Mais c’est la fiction, pas la réalité. Et si un jour la fiction rattrape la réalité, nous serons prêts à réagir.»

Le masque inutile

Le Dr Arruda conseille aussi à la population de ne pas se laisser berner par l’impression de sécurité des masques protecteurs. Ces derniers ne sont pas utiles dans les circonstances et ne le seraient pas plus en cas d’épidémie.

«Le masque donne une fausse impression de sécurité. [...] Il est porté plusieurs heures, les gens accumulent des sécrétions sur eux et peuvent être contaminés. Le meilleur message est celui qu’on applique pour la grippe, soit l’hygiène respiratoire», indique Horacio Arruda, rappelant l’importance d’éternuer ou tousser dans son coude ou un mouchoir et de se laver les mains régulièrement.

«Si le masque était un instrument salvateur, j’en porterais un aujourd’hui», insiste le directeur de la Santé publique.

Trois cas confirmés au pays

Les autorités sanitaires canadiennes ont confirmé en début de semaine un troisième cas d’infection au coronavirus au pays. Il s’agit d’un homme de la Colombie-Britannique qui revenait de Chine. Il s’ajoute aux deux premiers cas découverts, un couple ontarien qui avait aussi séjourné dans la région de Wuhan. Ces trois personnes sont actuellement en quarantaine dans leur résidence respective.

Le Canada travaille d’ailleurs toujours sur le rapatriement de ressortissants canadiens en Chine. Le directeur de la Santé publique du Québec a indiqué que ses équipes étaient toujours en contact avec les autorités fédérales pour les modalités de l’opération.