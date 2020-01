BAUCE (née Garcia), Thérèse



Le 27 janvier, à l'âge de 77 ans, est décédée Thérèse Garcia, épouse de Serge Bauce.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Eric (Annie Boucher-Roy), son petit-fils Antoine (Jessica Lamarre), ses arrière-petits-fils Loïc et Nolan, ses soeurs Antoinette et Josette, son cousin Valentin, ses neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 1er février 2020 de 13h30 à 16h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4Tel: (450) 463-1900Un hommage aura lieu le samedi 1er février 2020 dès 16h15 au salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de l'épilepsie.https://www.associationquebecoiseepilepsie.com/contribuez-a-la-cause/