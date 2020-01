Violence envers une femme : «Pas facile» pour Éric Lapointe

Le chanteur Éric Lapointe a beau trouver «pas facile» d’être accusé d’avoir frappé une femme à la suite d’un party d’anniversaire, ses concerts vont bien, a assuré son avocat ce matin à la Cour municipale de Montréal.

«C’est un passage difficile, on espère que tous puissent trouver une solution satisfaisante et sereine face à cette situation», a déclaré l’avocat Jacklin Turcot, à la suite de la brève audience de son célèbre client pour une affaire de voies de fait.

Éric Lapointe, 50 ans, est accusé de voies de fait pour un événement qui se serait déroulé le 30 septembre dernier, à la suite de sa fête d’anniversaire. Une chicane aurait éclaté et la situation aurait dégénéré, au point où il aurait frappé une femme présente sur les lieux.

Un interdit de publication empêche quiconque de dévoiler l’identité de cette femme.

Après avoir perdu son siège à La Voix puis d’avoir plaidé non coupable en octobre dernier, le célèbre chanteur était de retour en cour ce matin. L’interprète de « Mon ange » brillait toutefois par son absence ; il était plutôt représenté par son avocat Jacklin Turcot.

Lors de la brève audience, la procureure de la Couronne municipale a affirmé qu’elle était prête à fixer une date de procès.

«Ça a aussi donné l’occasion à la poursuite de rencontrer la plaignante, en compagnie d’une travailleuse sociale afin de voir ce que souhaite madame pour la suite des choses», a expliqué Me Turcot.

Communication

Au final, les parties se sont entendues pour reporter le dossier au mois de mars. À cette date, Éric Lapointe devra annoncer s’il maintient son plaidoyer de non-culpabilité ou s’il change d’avis et accepte les conséquences du crime qui lui est reproché.

Comme il a été accusé par voie sommaire, en cas de culpabilité, il risque tout au plus une amende ou un court séjour en détention. Cela lui vaudrait toutefois un casier judiciaire.

Mais d’ici là, la défense ne perd pas espoir d’en arriver à un règlement satisfaisant pour tous.

«Un procès, ce n’est facile pour personne, a expliqué Me Turcot. On aime toujours trouver une alternative à un procès. Ce n’est pas facile pour M. Lapointe de vivre tout ça, tant économiquement que personnellement et socialement, ce n’est pas à oublier.»

L’avocat, qui assure que le chanteur «garde la tête haute», a toutefois semblé lancer une pointe à la Couronne, qui a interdit à Éric Lapointe de communiquer avec sa victime alléguée durant les procédures.

«Je suis de ceux qui pensent que la résolution de conflit passe par la communication, a-t-il dit en assurant que le chanteur respectait cette condition. Mais encore faut-il que l’on puisse communiquer.»