Internationaux d’Australie : Dabrowski et Kontinen freinés en demi-finale

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et son partenaire finlandais Henri Kontinen ont été éliminés en demi-finale de l’épreuve de double mixte des Internationaux d’Australie, vendredi, à Melbourne.

Dabrowski et Kontinen, qui étaient troisièmes favoris, se sont inclinés 3-6, 6-3 et 10-5 devant la Tchèque Barbora Krejcikova et le Croate Nikola Mektic, cinquièmes tête de série.

Les deux camps ont réussi deux as, 15 coups gagnants et un bris de service.

Dabrowski tentait d’accéder à une deuxième finale en carrière à Melbourne en double mixte. En 2018, la Canadienne l’avait emporté aux côtés du Croate Mate Pavic.

L’autre demi-finale opposera l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Britannique Jamie Murray aux Australiens Astra Sharma et John-Patrick Smith.