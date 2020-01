Je sors, je reste

Coup de cœur :

Spectacle

Concert-bénéfice de L’OFF Jazz

L’OFF Jazz présentera ce soir au Piano Vertu, tout près de la station Snowdon, un concert-bénéfice au profit du soutien de sa mission. Le spectacle réunira plusieurs des grands pianistes jazz du Québec qui se réuniront en duos pour l’occasion. Parmi eux : Jean-Michel Pilc, Lorraine Desmarais, Marianne Trudel, Josh Rager, Kate Wyatt, Jérôme Beaulieu, Yves Léveillé et quelques autres. Les profits amassés permettront notamment la mise en place de la 21e édition du festival.

Ce soir à 19h30 Piano Vertu – 5193, boulevard Décarie

Je sors :

Théâtre

Soifs matériaux

Rassemblant une distribution de plus de 30 personnes incluant comédiens et musiciens et mise en scène par Stéphanie Jasmin et Denis Marleau à partir d’un texte de Marie-Claire Blais, la pièce «Soifs matériaux» sera présentée ce soir, et ce jusqu’au 16 février. La pièce se déroule dans une île tropicale au cœur des Amériques alors que trois jours de célébration s’amorcent.

Ce soir à 19h à l’Espace Go - 4890, boulevard Saint-Laurent

Danse

Radical Vitality, solos et duos

Présenté en première en Amérique, le spectacle «Radical Vitality, solos et duos», une création de Marie Chouinard, sera présenté ce soir, vendredi et samedi au Théâtre Maisonneuve. Le spectacle rassemble trois courtes créations originales ainsi que quelques fragments d’œuvre que la chorégraphe revisite.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve - 260, boulevard de Maisonneuve Ouest

Exposition

On s’art du lit

L’exposition «On s’art du lit» organisée par Les Impatients, un organisme qui a pour mission d’aider les personnes vulnérables à s’accomplir par l’expression artistique, sera présentée au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 8 mars prochain. L’organisme propose notamment des ateliers créatifs en plus d’offrir des lieux d’exposition pour ces créateurs.

Aujourd’hui de 10h à 17h au Musée des beaux-arts de Montréal - 1380, rue Sherbrooke Ouest

Spectacle

Orchestre de l’Agora

Dans le cadre des tournées du « Conseil des arts de Montréal en tournée », l’Orchestre de l’Agora, sous la direction de Nicolas Ellis, présentera ce soir à Montréal un concert au répertoire folklorique, rythmé et dansant. Au programme : des œuvres de Bartók, Grieg et Tchaïkovsky.

Ce soir à 19h30 à la Maison de la Culture Janine-Sutto - 2550, rue Ontario Est

Spectacle

Lagrime di San Pietro

Du metteur en scène américain Peter Sellars, le spectacle « Lagrime di San Pietro» de la Los Angeles Master Chorale rassemble sur scène les 21 chanteurs de la chorale californienne pour une interprétation a capella de cette grande œuvre de la Renaissance.

Ce soir à 20h à la Maison symphonique de la Place des Arts – 1600, Rue Saint-Urbain

Je reste :

Album

Tous musiciens

Le groupe jeunesse Henri Godon sort un nouvel album intitulé «Tous musiciens». Ils seront en spectacle le 8 mars prochain dans le cadre de leur première montréalaise à la Place des Arts.

Disponible depuis le 24 janvier

Album

Dommage à Gary

L’auteur-compositeur-interprète Dany Nicolas lançait en novembre dernier son premier EP en carrière intitulé «Dommage à Gary». L’artiste sera en spectacle le dimanche 2 février à 20h au Verre Bouteille.

Disponible depuis le 15 novembre

Livre

Les pots cassés. Une histoire de l'assurance-chômage

L’auteur Pierre Céré propose ici un essai sur l’assurance-chômage à travers lequel il revient sur l’histoire de ce programme social et sur les différentes luttes qui l’auront transformé à travers le temps.

En librairie depuis le 28 janvier