Laflamme Aéro construira le «plus gros drone civil au monde»

Photo coutoisie Sur la photo : Sonya Cliche, directrice régionale, Chaudière-Appalaches, Investissements Québec, Sarah Audet, directrice de comptes principale, Investissements Québec, Enrick Laflamme, ing., cofondateur et président, Laflamme Aéro, David Laflamme, ing., cofondateur et vice-président ingénierie, Laflamme Aéro, Véronique Cloutier, conseillère en développement économique, Ministère de l'Économie et de l'Innovation et Dominic Asselin, analyste-expert, Investissements, capital de risque et fonds, Investissements Québec.